Castel dell’Aquila, il maltempo devasta gli impianti sportivi

Nella lunga conta dei danni causati dal maltempo – da tempo non si vedeva qualcosa del genere da quelle parti – nella giornata di lunedì fra Avigliano Umbro, Montecastrilli ed Amelia, ci finiscono anche quelli riportati dagli impianti sportivi di Castel dell’Aquila (Montecastrilli), di proprietà comunale e gestiti dalla Ssd Castello Calcio.

MALTEMPO: DANNI AD AVIGLIANO UMBRO, MONTECASTRILLI, AMELIA

Amarezza

A parlare, oltre alle immagini, è il presidente del sodalizio, Maicol Maccaglia: «La bufera di lunedì – racconta – ci ha messi in ginocchio. La rete di recinzione del campo di calcio è stata completamente divelta, il manto è danneggiato, c’è fango ovunque. Ieri (lunedì, ndR) siamo stati invasi da un vero e proprio fiume d’acqua in piena. Una situazione incredibile e che ora complica non solo la ripartenza, ma proprio le attività sportive e sociali che conduciamo».

Anche i giochi per bambini

Oltre all’impianto calcistico, a Castel dell’Aquila hanno riportato danni anche il campo da tennis e l’area giochi che era stata allestita per i bambini della zona: «Ci ritroviamo in una situazione difficile, non ci faremo abbattere ma, certo, ci attende un duro lavoro. La nostra comunità non potrà non risentirne e per questo chiediamo alle istituzioni di starci vicini e di fare la propria parte».