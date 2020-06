Maltempo Avigliano, anche famiglie sfollate

Disagi in serie sul territorio comunale di Avigliano Umbro (Terni) a causa del maltempo che nel tardo pomeriggio di lunedì ha flagellato l’intera zona. Numerosi gli allagamenti di strade, abitazioni, aziende e cantine. Colpita anche la zona industriale – vocabolo Rena – dove il fosso è esondato, creando problemi a non finire anche alle attività produttive. Lungo la strada provinciale che dalla frazione di Sismano conduce invece a Todi (Perugia), nei pressi del cimitero, si è verificato uno smottamento che ha coinvolto due autovetture – non si registrano feriti – ed ha portato al blocco della viabilità. Lavoro senza sosta per la Protezione civile comunale, i vigili del fuoco di Terni e Amelia, la Croce rossa di Avigliano Umbro ed i carabinieri della Compagnia di Amelia. Si segnala anche il crollo di muri di contenimento, lungo la vecchia strada del Mannello e a ridosso del centro storico in zona ‘Morrotto’. Numerose anche le piante cadute. Particolarmente colpita anche la frazione di Castel dell’Aquila. A Sismano, si apprende, ci sono anche delle famiglie sfollate a causa delle frane che impediscono un accesso sicuro alle rispettive abitazioni: nella serata di lunedì la Prociv ha accompagnato le persone interessate a raccogliere i beni di prima necessità in vista della notte che trascorreranno presso strutture individuate dal sistema di emergenza comunale. Fortunatamente – forse unico dato confortante – non si registrano feriti. Sul piano economico, però, ci sono danni concreti per aziende, famiglie ed anche beni pubblici.

