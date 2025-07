La frazione di Castellonbasso (Ferentillo) sconta uno stato di abbandono che porta alcuni residenti, oggi villeggianti,a sollecare la questione per lo stato in cui versano vicoli e luoghi di incontro nel borghetto, compreso il viottolo per raggiungere la chiesa. «Erbacce e rovi ovunque, rettili e insetti – dicono -, oltretutto nessuno si degna di sistemare i viottoli e la strada di accesso invasa da ogni sporcizia. Chiediamo un intervento urgente da parte dell’amministrazione». Castellonbasso è una piccola frazione che si trova lungo la strada che conduce all’altra frazione ferentillese di Castellonalto, poco distante dal parco dell’Acqua della Serpa, attraversato dal fosso proveniente dalle alture del Salto del Cieco. «Castellonbasso – spiega Carlo Favetti, storico locale – è una villa agricola di questo versante montano dell’antico ducato Cybeo, insieme a Colleolivo e Castellonalto. La frazione immersa nel verde incontaminato tra ulivi, cerri, lecci, conserva la chiesa campestre del XVI/XVII secolo, originalissima per la sua architettura aggrappata alla rupe».

