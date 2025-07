Domenica 31 agosto 2025: questa la data ufficiale per il lancio del brevetto permanente ‘Castelluccio degli Eroi’, patrocinato dal Comune di Norcia e istituito dalla ASD Bikemotion. Per conseguirlo è necessario completare il percorso di 143 chilometri, con 3.800 metri di dislivello, nell’arco di 24 ore. Si tratta di percorrere una delle quattro tracce messe a disposizione dagli organizzatori, affrontando le tre grandi salite per raggiungere il centro di Castelluccio di Norcia. Il percorso può essere iniziato e concluso da uno qualsiasi dei tre versanti: da Norcia, da Visso e da Arquata del Tronto, oppure direttamente da Castelluccio di Norcia.

Oltre alle tre salite principali, sarà necessario affrontare anche tre salite più brevi partendo dal Piangrande o dal Pianpiccolo per raggiungere Forca Canapine, Forca di Presta e Forca di Gualdo. La sommità del paese di Castelluccio di Norcia deve essere raggiunta per tre volte (due dal Piangrande e una dal Pianpiccolo). Tutti coloro che riusciranno nell’impresa saranno inseriti nell’elenco degli ‘eroi di Castelluccio’.

Una volta completata l’iscrizione (fra le possibilità, il sito web www.asdbikemotion.com oppure a Terni presso la gioielleria Imperiosi di via Angeloni 28) e stabilito a priori il punto di partenza, si può decidere di iniziare la sfida in qualsiasi giorno dell’anno. Per entrare a far parte degli ‘eroi di Castelluccio’, bisogna inviare la traccia del percorso effettuato con i riferimenti temporali e prestazioninali. Non viene stilata una classifica di merito, ma vengono registrati e resi noti, sia il tempo totale impiegato che il tempo in movimento. Le informazioni sono utili a livello statistico per avere riferimenti per poter organizzare meglio la propria partecipazione, dandosi degli obiettivi.