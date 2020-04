Castelluccio deserta in tempo di coronavirus

Condividi questo articolo su

















EMERGENZA CORONAVIRUS – LO SPECIALE

Non è raro che a Castelluccio di Norcia nevichi e ci sia ancora la neve sui costoni dei monti. Meno raro è che la neve resti in strada per giorni e giorni. Segno che su quelle strade non è passato nessuno da giorni. E questo è il segno tangibile dell’emergenza che, in queste zone già messe gravemente in difficoltà dal terremoto, la vita si è fermata ancora una volta, allontanando il sospirato ritorno alla normalità.

Panorama spettrale. E il deltaplano…

Rarissime le auto che si vedevano sabato pomeriggio (quando sono state girate le immagini che vedete). L’unico segno di vita in un paesaggio spettrale, insieme ai pochi trattori al lavoro e agli animali che pascolano. Chiuso anche il ‘deltaplano’, che era stato realizzato proprio per consentire ai commercianti di lavorare visto che gli edifici sono ancora inaccessibili a causa del terremoto.