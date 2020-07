Caos a Castelluccio, ipotesi numero chiuso

«È una mia proposta agli altri soggetti istituzionali interessati, ma non può essere il solo comune di Norcia a decidere» spiega a umbriaon.it il sindaco Nicola Alemanno a proposito dell’idea di contingentare gli arrivi sulla piana di Castelluccio in occasione della fioritura. È una delle idee, la mia immediata e di facile applicazione, venute fuori dopo il caos registrato negli ultimi due fine settimana, con migliaia di auto bloccate sul Pian Grande e orde di turisti infuriati perché non riuscivano a godersi lo spettacolo né ad avere servizi ed informazioni essenziali per godersi la gita all’interno di quella opera d’arte naturale.

L’opera dell’uomo calpestata per un selfie

‘Naturale’, in realtà, fino a un certo punto. Perché se è vero che la natura c’entra molto, è vero anche che dietro quei colori così artisticamente tracciati sul terreno c’è il lavoro di un anno, che dopo l’aspetto artistico deve tradursi in qualcosa di concreto: il raccolto. E proprio per questo non va rovinato. Mentre invece – ed arriviamo al secondo grande problema – i turisti spesso se ne dimenticano, addentrandosi fra le piante come se fossero protagonisti di un quadro di Monet, alla ricerca del selfie eccezionale da postare sui social, senza rendersi conto che in quel modo rovinano il raccolto e il lavoro degli agricoltori. Quest’anno, grazie anche alle transenne e ai numerosi cartelli, è andata un po’ meglio, ma non sono mancati i soli ‘furbi’, alcuni dei quali, immortalati, sono stati poi messi alla gogna nei vari gruppi social di fan della fioritura. E finché è un selfie, poco male, ma quando in mezzo ai campi coltivati vengono parcheggiate le auto… beh, il discorso si fa più serio.

Le soluzioni

Ingressi contingentati

E torniamo alla proposta di regolare gli accessi. «Serve ovviamente l’accordo di tutti», spiega il sindaco: non solo il Comune di Norcia, che da solo può poco (anche se tecnicamente quello è territorio comunale di Norcia), ma i comuni dei territori confinanti, in particolare quelli dai quali si accede alla Piana e che ovviamente dovranno collaborare a regolare il traffico. Poi vanno coinvolti la comunanza agraria – che, a occhio, non avrebbe problemi in tal caso – il parco e le regioni.

Biglietti e servizi

Al momento nella proposta non si parla di biglietti d’ingresso ma solo di regolare il traffico. Palese però che, sullo sfondo, resti anche la questione economica: tutto quel mare di auto e persone, alla fine, si traduce in un incasso misero: qualche panino, qualche souvenir, qualche prodotto tipico, i più fortunati trovano posto nei ristoranti dopo lunghe code (ma si tratta di una minima parte); ma il rapporto fra impatto sull’area e guadagno per chi ci vive e ci lavora è davvero minimo. L’obiettivo, quindi, dovrebbe essere chiedere di più, dando ovviamente in cambio più servizi, a partire da una maggiore organizzazione logistica, servizi igienici ma anche controllo e presidi sanitari per le emergenze.

I parcheggi

Questo è un altro dei punti della questione. Le aree individuate per la sosta fino al 31 luglio sono situate sul Piano Grande (Prate Pala) e sul Piano Perduto. Quest’anno è prevista la sosta gratuita dal lunedì al venerdì e a pagamento il sabato e la domenica, nei festivi e prefestivi. Il costo è di 5 euro per autovetture e motocicli, di 10 euro per gli autocaravan. Ma è chiaro – e non potrebbe essere altrimenti, visti i numeri – che si tratta di un palliativo. E che vanno trovate altre soluzioni. A cominciare da un assioma semplice semplice: se non c’è nessuno che impedisce la sosta (gratuita) dove non è consentito, non si può pretendere che le persone mettano le auto dove è consentito (a pagamento). Quindi: servono maggiori controlli e personale per effettuarli. Servono volontari per convogliare i turisti in punti di raccolta, dai quali muoversi a piedi. In questo modo, i parcheggi possono diventare una risorsa.