Intervento del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) e del 118, nel primo pomeriggio di domenica – poco dopo le ore 14 – per soccorrere un escursionista 58enne di Perugia (M.M. le sue iniziali) che, sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia, era stato colto da un malore. Sul posto sono recati una squadra del Sasu in presidio lungo la Valnerina ed il personale del 118: prestate le prime da parte dei sanitari, il paziente è stato prelevato dall’autoambulanza e condotto in ospedale.

TERNI, SANT’ERASMO: ESCURSIONISTA SOCCORSA