Nuovo direttivo per la Pro loco di Casteltodino (Montecastrilli): alla guida, nel ruolo di presidente, è stato confermato per il secondo mandato Egidio Lenticchia, validamente supportato dal vice presidente vicario Andrea Barcaroli e dal secondo vice presidente, Emanuele Capradossi. Segretaria è stata eletta Chiara Bianchini, affiancata dal giovane Antonio Buonincontri. Il ruolo di tesoriere sarà invece ricoperto dalla figura storia e onnipresente di Antonia Pitari, affiancata dalla giovanissima Lavinia Cegna. Anche altri giovani sono entrati a far parte del nuovo direttivo, segnale di fiducia da parte dei più ‘esperti’ e di uno sguardo rivolto al futuro e alla volontà di mettere in campo ‘idee fresche’ per la comunità di Casteltodino.