Casteltodino, successo per il I memorial dedicato a Lorenzo

Casteltodino non ha fatto mancare la vicinanza alla famiglia di Lorenzo Marcelli, il giovane scomparso a soli 25 anni nell’aprile 2019 a causa di un incidente. Domenica si è svolto il I memorial a lui dedicato nell’ambito del 5° autoraduno e moto: in circa 200 si sono ritrovati nella frazione di Montecastrilli per ricordare Lorenzo, ragazzo apprezzato e stimato da tutti nella comunità. «Un grande successo – spiega Matteo Fabrizi della locale proloco -, ringrazio la famiglia Marcelli (cui è stata consegnata una targa), il direttivo ed i giovani che hanno dato una mano».

