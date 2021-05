Castiglione del Lago da domenica è un po’ più ‘plastic free’

Oltre 60 volontari, giunti anche da Orvieto, Perugia, Valfabbrica e Città della Pieve, per ripulire dalle plastiche il lungolago di Castiglione. L’attività si è svolta domenica mattina, con l’organizzazione di Plastic Free Onlus e il patrocinio dell’amministrazione comunale castiglionese.

Soddisfazione

Il piccolo ‘esercito’ di volontari ha passato in rassegna il lungolago, a partire dal club velico fino al camping, raccogliendo plastiche abbandonate e altri materiali non pericolosi, per un totale di 150 chilogrammi di rifiuti. «Non ci aspettavano questo risultato in termini di partecipazione – commenta la referente per Castiglione del Lago, Monica Poggiani -. È per noi un ottimo risultato che ci dà la carica per le prossime iniziative che non tarderanno ad arrivare».

Gli obiettivi

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella monouso. In meno di 2 anni è diventata una realtà sempre più grande e con oltre 700 referenti in tutta Italia. Obiettivo di fondo è liberare il mondo dalla plastica, con attività in serie che si svolgono su spiagge, strade, marciapiedi, piazze.

I ringraziamenti

Alla raccolta di Castiglione del Lago erano presenti il sindaco Matteo Burico, l’assessore all’ambiente Fabio Duca e la presidente di Tsa Alessia Dorillo. «Un ringraziamento particolare – conclude Poggiani – va a L’Atipico, Quelli del ‘65, Facciomocela Passà, Scuola Karate di Diego Pucci e a due compagni di viaggio, Stefania Nuccioni e Agazio Olanda, per il sostegno ricevuto nell’organizzazione dell’evento».