Intervento dei vigili del fuoco del comando di Perugia e dei volontari di Castiglione del Lago, nella prima serata di venerdì, presso un’abitazione del centro di Castiglione – in via Buozzi – dove è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato una soffitta: non ci sarebbero persone coinvolte nel rogo. Gli uomini del 115 hanno dovuto fare ricorso anche un’autoscala ed un’autobotte provenienti dalla centrale perugina.

