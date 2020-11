Castiglione del Lago: brucia soffitta e crolla parte del tetto

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Perugia e dei volontari di Castiglione del Lago, nella prima serata di venerdì, presso un’abitazione del centro di Castiglione – in via Buozzi – dove è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato una soffitta ed hanno causato anche il crollo di una parte del tetto: non risultano comunque persone rimaste ferite. Gli uomini del 115 hanno dovuto fare ricorso anche un’autoscala ed un’autobotte provenienti dalla centrale perugina. L’intervento, piuttosto complesso, ha evitato danni ancora più significativi alla struttura.

