Castiglione del Lago: locale chiuso dal questore per 20 giorni

Il questore di Perugia Giuseppe Bellassai ha disposto la chiusura e la sospensione di un locale di Castiglione del Lago per un periodo di 20 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento – riferisce la questura – è stato adottato in seguito a numerosi disordini, verificatisi all’interno del locale e nelle sue adiacenze, che hanno visto coinvolti giovani e meno giovani in animate discussioni che sono sfociate anche in fattispecie di reato contro la persona, con numerosi interventi da parte di personale dell’Arma dei carabinieri. In particolare – prosegue la nota – si è potuto osservare nel tempo una frequenza di tali fenomeni. Considerato il consistente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, la pubblica moralità ed il costume, oltre ai disordini verificatisi e sfociati anche in atti di violenza, il questore di Perugia ha disposto l’immediata sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale chiusura dello stesso, per un periodo di venti giorni. A dare esecuzione del decreto di sospensione sono stati i carabinieri che hanno provveduto alla notifica degli atti e alla chiusura dell’attività.

