C’è anche l’Umbria nella manovra per il sostegno alle imprese

Si estende l’intervento dello Stato nel capitale delle imprese: torna la norma salva-Borsa italiana con più potere alla Consob. Dalla relazione tecnica giunge conferma delle prime stime sui lavoratori dipendenti che saranno interessati al taglio del costo del lavoro al Sud. Sono 3 milioni distribuiti in 9 regioni: entra anche l’Umbria in virtù dei dati su Pil pro capite e tasso di occupazione. Come riporta il Sole 24 Ore, la misura per ora parte per il periodo ottobre-dicembre 2020. La riduzione del 30% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro si applica su una media mensile di monte retributivo di 4,9 miliardi. Per i tre mesi la misura ha un costo di poco meno di 1,6 miliardi al netto di 340 milioni di effetti positivi in termini di gettito Ires e Irpef.

IL DECRETO