«C’è Don Matteo», chiusa la statale alle porte di Spoleto

Polemiche a Spoleto per la chiusura al traffico di un tratto della Flaminia, tra gli svincoli Spoleto Nord e Spoleto Sud, in virtù delle riprese di alcune scene della fiction Don Matteo. La chiusura durerà fino alle 5 della notte.

Traffico bloccato

Si tratta di una scena d’azione, con un inseguimento in moto lungo la strada (c’è chi parla del rapimento di Don Matteo, proprio in occasione del passaggio di consegne fra Terence Hill e Raoul Bova). Si vedrà in tv solo a partire dal prossimo gennaio. Intanto però gli spoletini si sorbiscono il traffico del fine settimana. E le proteste divampano, soprattutto sui social.