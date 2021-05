Don Matteo, Terence Hill cede il testimone a Raoul Bova

Raoul Bova arriva in Umbria. Reduce dal recente successo della fiction ‘Buongiorno mamma’ su Canale 5, l’attore romano prenderà il posto di Terence Hill in Don Matteo 13. A dare la notizia il sito fanpage.it.

Terence Hill lascia la fiction, arriva Raoul Bova

Bova, quindi, vestirà l’abito talare – che per ben 12 stagioni è stato indossato da Terence Hill – nei prossimi episodi della fiction di Rai 1. Il distacco sarà, però, graduale dal momento che il nuovo sacerdote arriverà dopo qualche puntata, prima di dire addio all’iconico volto della fiction girata in Umbria e che andrà in onda il prossimo autunno. Secondo quanto riportato anche da TvBlog, si tratta di un vero e proprio passaggio del testimone, dal momento che Raoul Bova andrebbe a prendere il posto di Terence Hill che, quindi, dopo quasi tredici stagioni di onorato servizio ha deciso di lasciare la canonica. L’attore vestirebbe l’abito talare per dar vita ad una nuova figura che, ovviamente, non potrà essere troppo distante da quella interpreta finora dal suo precedessore. Questo passaggio avverrebbe in un momento preciso della narrazione, alla quarta puntata dei nuovi episodi, la cui messa in onda sarebbe prevista per il prossimo autunno. Insomma, sulla bicicletta per le strade di Spoleto o di Gubbio, dove ultimamente è stata girata la fiction, non vedremo più l’iconico Terence Hill con il suo abito volutamente sdrucito, indossato sin dalla prima puntata, ma gli spettatori avranno a che fare con un nuovo sacerdote, pronto ad immischiarsi nelle faccende della comunità.