Centri estivi 2022 e contributi famiglie: al via le domande

Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare (0-6) e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi 2022: c’è il bando pubblico. Prevista l’erogazione di un contributo a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2022. Le domande potranno essere presentate esclusivamente a partire dalle 10 di giovedì 8 settembre e fino alle ore 10 dell’11 ottobre.

L’obiettivo

La finalità – si legge nel portale di Sviluppumbria – è contribuire «ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a centri estivi che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva durante il periodo estivo 2022, mediante la destinazione di risorse a valere sul fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020, anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Il contributo, calcolato settimanalmente, sarà erogato sulla base dell’effettiva iscrizione del minore per tutte le settimane richieste. Il contributo sarà erogato in base a 3 differenti fasce di età, dove l’età del minore viene calcolata al 1° giugno 2022; potrà essere richiesto per le settimane intere di erogazione del servizio da parte del centro estivo, per il periodo compreso tra il 13 giugno 2022 e l’11 settembre 2022. L’importo settimanale non è frazionabile e, pertanto, la frequenza solo parziale di una settimana non può essere oggetto di richiesta di rimborso.

LINK – IL BANDO SUL BUR DELLA REGIONE UMBRIA

Non cumulabile

«Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio avente le caratteristiche di accesso al medesimo presentando un’unica istanza per tutti i minori facenti parte del nucleo familiare. Ai fini dell’erogazione non è richiesta la presentazione dei documenti di spesa e delle quietanze di pagamento. Il contributo non è cumulabile con altri benefici». Possono presentare domanda di accesso al beneficio le famiglie residenti in Umbria nel periodo di ammissibilità della spesa (13 giugno – 11 settembre 2022), con figli nati successivamente al 31 maggio 2005. La domanda deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma informatica disponibile all’indirizzo https://serviziinrete.regione.umbria.it/ accedendo con identità digitale Spid, Cie, Cns; una volta inviata la domanda non sarà più possibile modificare l’istanza né presentare altre domande da parte del richiedente.