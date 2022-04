Cerbiatto investito: salvato dalla polizia, ora è al sicuro

Un cerbiatto ferito è stato messo in salvo dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi. L’animale, segnalato da un automobilista di passaggio in via Campiglione, è stato trovato dagli agenti a lato della carreggiata, rannicchiato e spaventato. Il personale del 113 ha subito constatato che il cerbiatto era ferito, in particolare a una zampa, probabilmente a seguito dell’investimento da parte di un veicolo in transito. A quel punto l’animale è stato prelevato con cautela e tenuto al caldo con un telino termico, in attesa di affidarlo al signor Sergio che si è offerto di prendersi cura di lui presso la sua struttura agrituristica e di sostenere le spese veterinarie necessarie.

Condividi questo articolo su