Cesare Bocci compra casa a Guardea: «Presto sarà nostro concittadino»

di Fra.Tor.

L’attore e conduttore televisivo italiano Cesare Bocci sarà presto un cittadino del comune di Guardea. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giampiero Lattanzi che martedì ha accolto Bocci nel suo ufficio.

L’amore per il borgo umbro

L’attore, scrive il sindaco sul suo profilo Facebook, sarà «presto nostro concittadino, essendo divenuto proprietario di un immobile nel nostro comune». Martedì, racconta il sindaco ad umbriaOn, «è venuto a trovarmi per presentarsi e abbiamo avuto modo di conoscerci meglio. Un uomo molto alla mano e disponibile che mi ha confessato di amare molto queste zone dell’Umbria. Sapevo che era stato più volte in paese per cercare una casa vicino al Tevere, ma poi ha deciso di acquistarne una in una zona più montana. Ora farà dei lavori di ristrutturazione e poi, quando avrà un po’ tempo libero, perché non vivrà qui fisso, si concederà un po’ di pace e relax nel nostro borgo. Per me – conclude Lattanzi – tutto questo è motivo di grande orgoglio».

Cesare Bocci

Cesare Bocci è nato a Camerino il 13 settembre 1957. Ha esordito a teatro in numerosi spettacoli per poi trasferirsi a Roma e iniziare a lavorare anche per il cinema e per la televisione. Il successo televisivo è arrivato soprattutto con la produzione Rai de Il Commissario Montalbano in cui ha interpretato Mimì Augello e con quella di Mediaset Elisa di Rivombrosa. Sempre per la Rai preso parte anche al cast della fiction Provaci ancora prof!. Il 2 marzo 2013 ha debuttato come conduttore televisivo nel programma di Rai 3 Il giallo e il nero. Nel 2018 ha vinto, in coppia con Alessandra Tripoli, il talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Dal 2019 conduce su Canale 5 il programma documentaristico Viaggio nella grande bellezza.