Cesi: masso si stacca dalla montagna e sfonda il tetto di una casa. Chiusa la strada

Parlare di ‘tragedia sfiorata’ può suonare banale ma non è affatto esagerato a giudicare dai danni causati dal pesante masso che, presumibilmente nella notte fra giovedì e venerdì, è piombato sopra un’abitazione di via della Lince, nei pressi di Cesi. Il blocco si è staccato dalla montagna sovrastante, piombando sull’abitazione in più parti. Quella più grande, insieme ad altre, è caduta nel giardino causando diversi danni. Un altro pezzo di roccia invece è finito proprio sul tetto della casa – composta da garage e due piani – sfondandolo e finendo sul pavimento della cucina. Fortuna ha voluto che l’anziano residente, un 80enne, non fosse presente in casa al momento del fatto: si trovava presso un parente per dare assistenza. Si è accorto di tutto nel pomeriggio di venerdì, quando è rientrato per innaffiare le piante. Lì ha scoperto il disastro e ha dato l’allarme.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli agenti della polizia Locale, il funzionario comunale Federico Nannurelli e l’ingegnere Marco Tomassini della Protezione Civile comunale. La casa – non si poteva fare altrimenti – è stata dichiarata inagibile e l’uomo dovrà trovare un’altra sistemazione temporanea. Lunedì spetterà al geologo incaricato dal Comune di Terni, svolgere un sopralluogo per capire da dove si sia staccato precisamente il masso e quali interventi debbano essere messi in atto. Nel frattempo la polizia Locale – e quindi l’ufficio viabilità della Provincia di Terni – ha provveduto a chiudere via della Lince e a dirottare il traffico su via della Pittura. Ovvero: la ‘lunga’ di Cesi è chiusa e si transita sulla ‘corta’. Ciò in attesa di capire più precisamente quali modifiche alla viabilità dovranno essere attuate e, in relazione agli interventi necessari, per quanto tempo. Quelle messe in atto subito dopo la scoperta del fatto, sono motivate dall’esigenza di ridurre al minimo i rischi, nel timore di nuovi crolli.