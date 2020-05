Cesi, palazzo Contelori: ci provano in due

Ara Major e Cooperativa Nuova Terra. Sono questi i due soggetti che si sono fatti avanti con palazzo Spada per una gestione a scopo sociale di palazzo Contelori, a Cesi, struttura per il quale nel 2018 c’era stata l’aggiudicazione definitiva del bando di concessione: il problema è che la Italian Holidays srl di Isernia non si è mai presentata per firmare. Ed ecco che si è giunti allo stato attuale: se ne è parlato giovedì pomeriggio in occasione del primo question time telematico a Terni.

OTTOBRE 2018, L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA ITALIAN HOLIDAYS

Bando nuovo o no?

A chiedere lumi sulla vicenda è stato il capogruppo del Pd Francesco Filipponi. A dare deludicazioni sull’argomento l’assessore al bilancio e al patrimonio Orlando Masselli che, dopo aver ripercorso la vicenda 2018, ha fatto presente che c’è una possibile soluzione positiva senza ricorrere ad un nuovo bando: «Hanno iniziato delle interlocuzioni – ha specificato in merito agli interessamenti – con l’amministrazione per poter subentrare all’interno del bando precedente nell’ottica di condurre la strutture, alle stesse condizioni. Al momento sono in corso scambio di informazioni per il subentro: se la procedura avrà esito positivo non si farà il nuovo bando (eventualmente sperimentale, ndr), altrimenti sì. Ma sono fiducioso». Ad occuparsi della vicenda è il funzionario tecnico Angelo Baroni dell’ufficio patrimonio.

APRILE 2019: «SERVE NUOVO BANDO»