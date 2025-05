di Maria Luce Schillaci

Sono stati presentati ufficialmente giovedì mattina i lavori sulla rocca di Cesi, le torri e il rifugio di Sant’Erasmo. A illustrarli, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giovanni Maggi, i tecnici comunali e delle ditte incaricate. I lavori sono stati eseguiti nell’ambito del progetto ‘Cesi Porta dell’Umbria’ finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEU tramite il ministero della Cultura e la Regione Umbria. Alla presentazione ha partecipato anche la sezione di Terni ‘Stefano Zavka’ del Cai.

I lavori si sono appena conclusi. La ristrutturazione e il consolidamento delle torri, che versavano da anni in condizioni di abbandono e che erano quasi tutte a rischio crollo, ha richiesto operazioni complesse, delicate e in alcuni casi non prive di spettacolarità, con l’utilizzo di elicotteri e tecniche di edilizia acrobatica. Grazie al finanziamento ottenuto dal ministero della Cultura nell’ambito del bando Borghi Linea A del Pnrr, Cesi sta così tornando in possesso di una parte fondamentale della sua identità. Quest’intervento sulle torri e le mura, combinato con tutti gli altri 44 previsti dal progetto pilota, finanziato per un totale di 20 milioni, contribuirà a restituire attrattività al territorio cesano e – si spera – a ripopolare il borgo, anche attraverso lo sviluppo delle attività outdoor di escursionismo.

Proprio tra l’abitato di Cesi, le torri medievali e Sant’Erasmo è stato ripristinato uno dei sentieri più affascinanti tra quelli della montagna che sovrasta il paese, il numero 674, da sempre chiamato ‘Il sentiero delle torri’. Ora è possibile visitare le torri e ammirare gli splendidi panorami sulla valle sottostante. L’intervento di recupero delle torri del complesso murario di Cesi, per un importo di circa 800 mila euro, ha previsto la bonifica delle murature da vegetazione infestante tramite estirpazione manuale e devitalizzazione, seguita da trattamento biocida contro i biodeteriogeni. È stato adottato un approccio conservativo e archeologico, con ristilatura dei giunti in malta storica, operazioni di cuci-scuci e reintegrazioni murarie compatibili per tessitura e cromia, precedute da analisi petrografiche e colorimetriche. Le creste murarie sono state protette per prevenire infiltrazioni e degrado, secondo i principi di minimo intervento e reversibilità.

È previsto anche un tour con realtà virtuale immersiva, un percorso virtuale interattivo a 360° delle mura e torri medievali di Cesi, integrato con una ricostruzione 3D del sistema difensivo. È stato inoltre realizzato un corner multimediale accessibile presso palazzo Stocchi, dotato di visori Oculus Quest 3 e schermo 4K, per garantire una fruizione inclusiva e specificamente progettata per persone con disabilità motoria, rendendo così il patrimonio culturale accessibile a tutti.

Inoltre, dopo più di trent’anni dall’esperienza del Martani Trekking, i monti Martani e in particolare il monte di Cesi, il monte Eolo, tornano a dotarsi di un rifugio di montagna. Si sono infatti conclusi i lavori per la completa ristrutturazione dell’ex tiro a volo di Sant’Erasmo che ospita il nuovo rifugio predisposto per fare da supporto a tutte le attività sportive all’aria aperta e per la ristorazione. Il rifugio avrà un ruolo importante nella gestione dell’attività di sport outdoor destinata ad essere uno dei motori di sviluppo della nuova Cesi. Ci saranno rastrelliere e stazioni di ricarica per le bici elettriche, una piccola officina e, inoltre, il rifugio potrà funzionare come campo base per attività escursionistiche, per l’arrampicata sportiva, oltre che come appoggio per la vicina rampa di lancio del parapendio e per le attività dell’osservatorio astronomico. Ci saranno un bar, un ristoro, che sono stati resi accessibili con una rampa, e dei rinnovati servizi igienici.

Il momento del taglio del nastro ha visto il sindaco Stefano Bandecchi prendere la parola: «Ho avuto già delle foto del restauro delle torri ora visitabili, le persone potranno avvicinarsi, questa è la storia di questo territorio, il Comune di Terni sta spendendo in maniera adeguata il denaro pubblico che spesso avanza e può essere rispeso in lavorazioni successive. Siamo uno dei Comuni più avanti con i lavori del Pnrr, dobbiamo fare un plauso a tutti coloro che lavorano nel nostro Comune e che fanno viaggiare la macchia pubblica perché io son pro tempore e loro invece saranno lì fino a 67 anni». L’assessore Giovanni Maggi ha poi aggiunto sue dichiarazioni: «Ringrazio anche le imprese – ha detto – perché i lavori pubblici sono lavori di squadra. Abbiamo già completato ben 13 lavori del Pnrr per un importo complessivo di oltre 7 milioni, ce ne sono ulteriori 5 in fase conclusiva e altri 17 in fase di avanzata lavorazione, più altri lavori degli altri finanziamenti: in 2 anni sono stati fatti 91 lavori per un importo di oltre 62 milioni di euro».

