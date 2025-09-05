di F.T.

Fra voci partite già dalla mattinata di giovedì e indizi – snocciolati anche da Tag24.it, la testata dell’università Niccolò Cusano -, sembra portare, con qualche ragionevole certezza, ancora una volta a Roma la strada che conduce verso la nuova proprietà della Ternana Calcio.

Indizi che fanno ritenere che in pole position – oggi – ci sia la GVC (Gruppo Villa Claudia) del dottor Gian Luigi Rizzo. Figlio del luminare Franz Rizzo, Gian Luigi nel 2006, ha acquistato e successivamente ristrutturato la clinica ‘Nuova Villa Claudia’, a Roma, alla quale ha successivamente affiancato ‘Villa Salaria Hospital’, casa di cura privata ubicata sempre nella capitale. A Siracusa la terza struttura, ‘Clinica Villa Rizzo’. Fatturato complessivo del gruppo intorno ai 50 milioni di euro.

Nelle ultime ore la trattativa – che sarebbe stata curata per gran parte da Massimo Ferrero, ‘er viperetta’, sguinzagliato dal sindaco Stefano Bandecchi per trovare una difficile ‘quadra’ – avrebbe vissuto una forte accelerazione. Se questo lavoro si sia rivelato decisivo, e quindi se per il passaggio di mano sia questione di ore – anche per l’ufficialità – lo vedremo.

Restano da sciogliere alcuni nodi e la definizione dei tempi operativi per un eventuale closing, ma ad oggi è plausibile parlare, quantomeno, di una trattativa a buon punto per la cessione della Ternana Calcio. Negli ultimi giorni erano emersi altri nomi con cui Ferrero aveva avviato un dialogo, fra cui Vincenzo Oliva della VF Costruzioni e i fratelli Ciaccia, già proprietari del Teramo Calcio: idee che si sono arenate.