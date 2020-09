«Che fine farà il primo soccorso a Narni?»

di Luca Tramini

Capogruppo M5s Comune di Narni

Era luglio quando si ventilavano le prime promesse di riapertura del primo soccorso all’ospedale di Narni, oggi siamo oltre metà settembre ed ancora nulla, anzi inizia a farsi largo tra gli operatori del nosocomio la paura che lo stesso non riapra più. La Regione ancora non fa sapere nulla, non si conosce neppure se ci sia un cronoprogramma o un’idea di futuro per il nostro ospedale, nulla, nisba, niente.

Ad oggi abbiamo solo le voci che si fanno largo nei corridoi, timori che il primo soccorso non riaprirà, se riaprirà sarà solo codice bianco e verde, H12, traduzione sarà inesistente e sarà solamente ingolfato ulteriormente il primo soccorso di Terni. Inoltre il pericolo più grande quello della medicina generale che verrà totalmente spostata in altri ospedali e Narni resterà senza.

Paure e preoccupazioni a cui nessuno ha risposto in maniera seria e tutto ciò non fa altro che aumentare le apprensioni di tutti noi. L’assesore regionale Coletto non risponde o come sempre arrivano fumosi comunicati che dicono tutto e non dicono nulla: adesso servono azioni concrete, servono risposte chiare, il nostro territorio se le merita. Non ripartiamo poi con la solita manfrina, ‘ma quelli che c’erano prima’, questo mantra andava bene per i primi 3/4 mesi ma oramai è passato quasi un anno, quanto ancora andrà avanti così?

Adesso basta, la nostra città ha bisogno di risposte chiare e dirette, basta la propaganda, basta con i colori politici, servono azioni concrete. Vogliamo sapere se il punto di primo soccorso o pronto soccorso riaprirà, quando e come ma soprattutto vogliamo sapere se la regione e la nostra presidente della commissione sanità Pace, gentilmente, ci possono spiegare se il nostro ospedale ha un futuro e se sì quale.