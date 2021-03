Chi ha ricevuto e prenotato il vaccino in Umbria al 25 marzo

Sono 88.316 le persone che hanno ricevuto il vaccino anti Covid in Umbria alle 17.49 di giovedì pomeriggio, con un incremento di 2.615 rispetto al pomeriggio di mercoledì. Il dato è pubblicato sul portale della Regione: in maggior misura si tratta di operatori sanitari (21.467), quindi operatori scolastici (16.758) e non sanitari impegnati in strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali/semi residenziali (5.380).

SPECIALE COVID – UMBRIAON

VACCINI PER CATEGORIE, ARRIVA LO STOP

L’elenco completo

Ci sono anche conviventi di soggetti ad alto rischio (23), detenuti (116), forze armate (4), forze di polizia/dell’ordine (3.191), ospiti in strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semi residenziali (4.525), polizia penitenziaria e personale civile che opera all’interno degli istituti penitenziari (152), soggetti addetti a servizio pubblico di primario interesse collettivo (1.492), studenti dell’area sanitaria (359), vigili del fuoco (604), volontari nel settore della sanità (756) e ‘altro’ (870). Sul portale del governo sono indicate oltre 121 mila dosi somministrate in Umbria a giovedì pomeriggio.

CONTAGI IN UMBRIA, I DATI ODIERNI

Le prenotazioni

Le prenotazioni a giovedì pomeriggio risultano invece 91.676, 323 in più rispetto a mercoledì. Nella lista ci sono 57.954 over 60, forze di polizia-dell’ordine (431), operatore non sanitario in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziali e semi-residenziali (2.500), operatori sanitari (7.666), operatori scolastici (18.654), ospiti in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziali e semi-residenziali (191), personale di laboratorio (19), soggetto addetti (a servizio pubblico di primario interesse collettivo (2.087), studenti dell’area sanitaria (1.694), vigili del fuoco (4), volontari nel settore della sanità (245) e ‘altro’ (231).