Perugia, Chiaretti dimesso dall’ospedale

Monsignor Giuseppe Chiaretti è stato dimesso in buone condizioni di salute dopo un lungo ricovero nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. A comunicarlo una nota stampa della struttura.

Le sue condizioni sono migliorate

Chiaretti era ricoverato nel reparto di Geriatria dell’azienda ospedaliera – diretto dalla professoressa Patrizia Mecocci – dallo scorso 15 ottobre per una insufficienza respiratoria (non dovuta al Covid-19, come specificato nella nota). Le condizioni generali sono nettamente migliorate nel corso della degenza, tanto da permetterne il ritorno a casa.

La visita del Cardinale Bassetti

Fra l’altro, nella giornata di domenica 7 novembre, monsignor Chiaretti ha ricevuto la visita in ospedale del cardinale Gualtiero Bassetti, vescovo di Perugia – Città della Pieve nonché presidente della Conferenza episcopale italiana.