Chiede l’elemosina e al rifiuto scatta vendetta Due denunciati

Ha chiesto l’elemosina e quando gli è stato detto che non aveva soldi ha reagito in un modo particolare, vale a dire danneggiando l’automobile della malcapitata. Il fatto è accaduto a Perugia e ha portato alla denuncia di due persone dopo l’intervento serale della polizia di Stato in centro storico.

Manici di scopa



La donna si era rimessa alla guida della propria auto, tuttavia al momento di ripartire ha avvertito un forte rumore proveniente dal lato posteriore con immediato blocco del veicolo. Il motivo era semplice: su entrambe le ruote erano stati inseriti manici di scopa tra i raggi dei cerchi. Una volta risolto il problema, si è subito diretta al posto di polizia del centro per denunciare l’accaduto. Gli agenti hanno scoperto che dopo averla parcheggiata, la vittima era stata avvicinata da un uomo per chiedere l’elemosina: sprovvista di soldi, gli ha fornito le indicazioni per avere un pasto caldo attraverso associazioni benefiche.

La reazione

Tuttavia l’uomo non è rimasto soddisfatto e si è allontanato in direzione di un conoscente per pianificare una sorta di vendetta. Così è stato: grazie alle immagini della videosorveglianza gli agenti hanno identificato un 55enne ed un 51enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti reati contro il patrimonio. Per loro c’è la denuncia per reato di danneggiamento aggravato in concorso.