Chiuso ‘per vandali’, il Barton Park prova a riaprire: «Aiutateci»

Dopo la chiusura volontaria decisa in seguito a un weekend di eccessi e maleducazione, la proprietà del Barton Park di Pian di Massiano, a Perugia, comunica la riapertura del parco alla cittadinanza da giovedì 8 aprile. Ma chiede il sostegno e la collaborazione dei cittadini.

Resterà gratuito, ma…

Nonostante gli elevati costi di manutenzione dell’area verde, l’accesso rimarrà gratuito, se gli utenti continueranno a rispettarne la bellezza e il decoro. E se ne faranno «volontari custodi»: «Non vogliamo insegnare nulla a nessuno, non siamo noi ad avere le chiavi risolutive sui comportamenti sociali e civili – si legge in un post affidato ai social del Gruppo Barton – tuttavia quello che non smetteremo mai di fare sarà lottare per l’educazione del buon vivere comune, in condivisione con la nostra amata città».

«Siate volontari della bellezza»

«Molti pensano che cambiare il sistema sia impossibile, ma il sistema siamo noi. Insieme possiamo davvero cambiare il mondo, anche con piccoli gesti quotidiani. E proprio per questo desideriamo stimolare la sensibilità di ogni frequentatrice e frequentatore a essere buon custode del buon comportamento, della pulizia e decoro del Parco. Aiutateci – è l’invito della proprietà – ogni volontario custode sarà per noi prezioso».