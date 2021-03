Perugia, chiude il Barton Park: «Troppa maleducazione»

«L’eccesso di maleducazione vissuto in questi ultimi giorni, insieme alla totale mancanza di qualsiasi rispetto su ordine e pulizia, ha fatto prendere la sofferta decisione alla proprietà di chiudere i giorni 2, 3, 4, 5 aprile, rimanendo in riflessione su cosa fare per il futuro». Gli accessi al Barton Park di Pian di Massiano saranno vietati al pubblico per quattro giorni, a causa dell’inciviltà di alcune persone che lo hanno frequentato nell’ultimo fine settimana. Ad annunciarlo un post sui social.

Si tratta della prima chiusura volontaria da quando il parco è stato inaugurato, nel settembre 2018. «Ricordiamo che il Barton Park è una proprietà privata – prosegue il post -, che l’innovativa decisione della famiglia Bartolini ha reso fruibile gratuitamente a tutta la città. Ma rispettando le regole. L’educazione è la vera rivoluzione! Ora più che mai dobbiamo far vincere l’educazione sulla maleducazione, e per far questo necessita anche l’aiuto e la vigilanza spontanea delle tante persone corrette e rispettose che frequentano con amore il Parco. Saranno la bellezza e il rispetto a fare la differenza e la famiglia Bartolini ne sarà sempre custode: chi non sarà in grado di capirne la differenza non potrà mai frequentare il Barton Park. Per vivere il nostro Parco bastano alcune semplici regole: frequentarlo con educazione e armonia, rispettandone la natura, la pulizia e l’ambiente circostante. Non ci sembra difficile».