Chiusura-bis allo stadio per la campagna di Bandecchi

Chiude con le stesse modalità in cui aveva salutato cittadini ed elettori prima del primo turno del 14 e 15 maggio, Stefano Bandecchi. La campagna elettorale del candidato sindaco di Alternativa Popolare per il ballottaggio, culminerà nell’evento organizzato per venerdì 26 maggio alle ore 21 allo stadio ‘Liberati’. Comizio, porchetta, bruschette, vino per una festa nel ‘tempio rossoverde’ che potrà contare anche sulle navette per chi vuole usufrire del servizio. Le ‘vele’ hanno iniziato a girare per la città e ora si attende di sapere come sarà la chiusura del competitor-Masselli.

Condividi questo articolo su