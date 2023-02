«Ciao Ilario, signore sul campo e nella vita»

di Gabriele Ripandelli

Il legame tra Ilario Castagner e Perugia non sarà mai cancellato. La certezza arriva dall’immagine della chiesa di Ferro di Cavallo, quartiere dove risiedeva, distante appena un chilometro dal ‘Renato Curi’, stracolma in un triste martedì di metà febbraio. In tanti c’erano per porgergli l’ultimo saluto: la squadra del Perugia al completo con tanto di allenatore e società, il sindaco Andrea Romizi e suoi ex giocatori come Franco Vannini, Paolo Dal Fiume, Salvatore Bagni e Michele Nappi. Fra i presenti, c’è chi ha avuto la fortuna di ammirare dal vivo la sua squadra, se non era un protagonista in campo, altrettanti giovani se la sono sentita raccontare come se il ‘Perugia dei miracoli’ fosse una leggenda da tramandare di generazione in generazione. Al leggìo si sono susseguiti parenti, la giornalista Gabriella Mecucci e un tifoso che ha chiesto di vedere il nome di Ilario Castagner scritto sulla curva Nord per far sì che un domani un giovane grifoncello possa chiedere chi era costui e da lì si potrà tramandare la storia biancorossa. Poi l’omelia: la parola a don Francesco Medori affiancato dal cappellano ufficiale del club di Pian di Massiano, don Mauro Angelini. Una citazione al libro dell’Apocalisse nel quale il paradiso viene descritto come uno stadio in festa per una vittoria dove le bandiere sono le palme e i cori Osanna e Alleluia. Castagner, ricordato come una persona eccezionale da tutti, sarà salito lassù. Ceccarini, Frosio, Curi, Paolo Rossi e via dicendo. Tutti li avrà ritrovati. E ora può iniziare l’allenamento perché l’imbattibilità è eterna e va oltre la vita. Sicuramente Perugia non lo dimenticherà a lui che, nato a Vittorio Veneto, dalla città è stato adottato e ne è diventato un simbolo.

