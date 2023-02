Perugia dice addio a Ilario Castagner – Le immagini del funerale

Chiesa gremita, quella di San Giovanni Battista nel quartiere di Ferro di Cavallo, martedì pomeriggio a Perugia, per l’ultimo saluto a Ilario Castagner, l’allenatore-simbolo degli anni d’oro del Grifo, scomparso sabato nel giorno del derby vinto dal Perugia sulla Ternana per 3 a 0. La morte di Castagner ha destato profondo cordoglio nel mondo del calcio e non solo, per la stima e il rispetto che il tecnico di origini venete ha saputo conquistarsi negli anni.

