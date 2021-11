Cimitero di Terni, uffici chiusi per carenza di personale

Uffici cimiteriali comunali chiusi da lunedì 22, aleno fino a venerdì 26 novembre compreso: brutta sorpresa per i cittadini e le imprese funebri del territorio che avevano necessità di accedere in questi giorni ai servizi che si trovano a pochi passi dall’ingresso del cimitero comunale di Terni. Il motivo sarebbe da ricondurre alle ferie chieste dall’unica addetta rimasta ma, più in generale, le ragioni sarebbero da ricercare nell’ormai cronica – e più volte segnalata – carenza di personale che caratterizza il servizio, fra addetti andati in pensione ed altri che non lavorano più nell’ambito del Comune di Terni. Fra le imprese funebri in particolare, c’è un certo disorientamento – misto a disappunto – per le difficoltà nel condurre il proprio lavoro – un servizio essenziale – a fronte della chiusura degli uffici. Appena pochi mesi fa palazzo Spada aveva dato l’ok all’incremento delle tariffe per i servizi cimiteriali comunali, con incrementi che hanno subito prodotto effetti significativi sul piano contabile. Incassi rilevanti ma che non sono stati accompagnati da un potenziamento della struttura.

