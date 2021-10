Terni, il ‘caro defunto’ paga: budget Comune raggiunto a luglio

di S.F.

Un budget di base c’era ma è già stato raggiunto a luglio, con cinque mesi ancora da sostenere. D’altronde le tariffe sono aumentate e la conseguenza è un incremento a cinque zeri dell’accertamento 2021: si tratta dei servizi cimiteriali del Comune di Terni ed in particolar modo gli oneri che fanno riferimento all’autorizzazione per il trasporto salme dentro e fuori il territorio comunale.

L’AUMENTO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

100 mila euro in più

Di norma il budget in mano all’ufficio gestione servizi cimiteriali dell’amministrazione è fissato in via preventiva a quota 120 mila euro. Poco non è. Ma quest’anno il dato sarà diverso considerando, appunto, che al 30 luglio la soglia è già stata raggiunta: da qui nasce l’atto firmato dal dirigente ai lavori pubblici, Piero Giorgini, per un accertamento ulteriore di 100 mila euro. Così come accade – ad esempio – per le sanzioni legate al codice della strada, la spesa effettiva (per ora è presunta) sarà poi ratificata successivamente. I soggetti economici coinvolti dall’operazione sono le imprese funebri.