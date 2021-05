Cimitero Piediluco: lavori in arrivo

Strada di accesso, potature delle alberature, manutenzione alle fontanelle di acqua e agli intonaci superiori dei loculi. A fare pressing per chiedere un intervento al cimitero di Piediluco erano stati il capogruppo Dem Francesco Filipponi, Alessandro Gentiletti di Senso Civico, Luca Simonetti del M5S e Paolo Angeletti di Terni Immagina che, lo scorso 31 marzo, aveva presentato un’interrogazione in tal senso: in arrivo ci sono lavori per oltre 10 mila euro.

Decoro e sicurezza

Gli esponenti della minoranza avevano sottolineato che «la situazione del cimitero di Piediluco comporta manutenzioni necessarie e non più rinviabili; si rendono necessarie anche per garantire il decoro del posto e la sicurezza dei cittadini che visitano i propri defunti». A rispondere all’input è il funzionario tecnico Federico Nannurelli: «L’ufficio – si legge – è in procinto di affidare i lavori di ordinaria manutenzione per i quali ha già ricevuto l’offerta dalla ditta che eseguirà i lavori. Riguarderanno la manutenzione ordinaria dell’edicola ossario nei pressi dell’entrata principale; la manutenzione ordinaria del muro perimetrale posto a ovest di collegamento tra due padiglioni; la manutenzione ordinaria del padiglione Loculi posto sul confine nord del cimitero; la manutenzione ordinaria dei locali bagni di servizio del cimitero; la manutenzione ordinaria del cancello dell’ingresso principale». Il tutto per un costo di 10 mila 466 euro oltre Iva: il totale – compresi costi ed oneri della sicurezza – è di 13 mila 715 euro. «Si procederà mediante il contratto di servizio vigente anche con le potature alle alberature e per le fontanelle di acqua: a riguardo si fa presente che è stato avviato un programma annuale di manutenzione straordinaria ed ordinaria di tutti i cimiteri abbandonati a sé stessi da oltre 10 anni. Si procederà per priorità tenendo conto della grave condizione in cui versano».