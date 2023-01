Cioccolentino Terni, 19° edizione in arrivo: le iniziative dal 10 al 14 febbraio

Il Chocolate Expo con più di 40 espositori, cooking show, laboratori per grandi e piccoli, artisti circensi e degustazioni. Ultimi preparativi a Terni per la 19° edizione di Cioccolentino, in programma in centro tra il 10 ed il 14 febbraio: cinque giorni di iniziative con comun denominatore il cioccolato.

Dal 10 al 14 febbraio

Con l’arrivo delle festività – spiegano gli organizzatori – di San Valentino, «nella suggestiva cornice del centro cittadino, che per l’occasione si accenderà con scintillanti luci ed addobbi di cuori luminosi (dal 20 gennaio al 25 febbraio), choco point e Love Point che saranno lo scenario perfetto per dolci scatti per immortalare la dolce giornata vissuta. Dall’immancabile Chocolate Expo con oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato e della pasticceria, al ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori, per grandi e piccini. I locali del centro cittadino si trasformeranno in palcoscenici proponendo spettacoli musicali ed animazioni. Una dolce diffusione musicale allieterà la dolce passeggiata tra le otre 40 aziende presenti che proporranno dolcezze di ogni genere con oltre 400 varietà di dolci prodotti. Le vie del centro storico della città si trasformeranno come per magia in un grande cuore pulsante della manifestazione. Non mancheranno foto ricordo e degustazioni al buio».

Per i più piccoli

Per i più piccoli c’è il «viaggio nel mondo di Alice nel Paese del Cioccolato, con animazione a tema e divertentissimi giochi e balli. In piazza Europa ci sarà un dolcissimo spazio dedicato ai Pasticcioni, corsi di pasticceria per bambini dove potranno scoprire i segreti della pasticceria e creare dei gustosissimi dolcetti grazie ai pasticceri ed alla cake design Elisa Giovannetti. A piazza Tacito, cuore della città dell’amore, verrà allestito uno spazio dedicato all’intrattenimento e al divertimento con il Love Circus animato da artisti circensi con spettacoli di giocoleria spettacoli di fuoco e divertenti animazioni. Ad aprire i pomeriggi sarà l’imperdibile Choco Parade spettacolo itinerante che animerà le vie del centro firmata dall’artista Stefano De Maio seguito dai personaggi fantastici legati al mondo del cioccolato».

La cultura del cioccolato e le brioche vegan

Spazio ogni giorno ad appuntamenti dedicati alla cultura del cioccolato con gli «special event che attendono i golosi per dolci incontri ravvicinati sotto la guida esperta di maestri pasticceri e cioccolatieri. Il cioccolato, il vino e la musica agiscono su di noi trovando vie multisensoriali nascoste, talvolta imprevedibili. Compito assai arduo è quello di accomunare l’esecuzione musicale perfetta ad un buon bicchiere di vino ad un pezzo di cioccolato accuratamente scelto dal maestro cioccolatiere Fausto Ercolani il quale accompagnerà i presenti nella piacevolezza più assoluta con l’obiettivo di rendere la degustazione unica ed esclusiva per i visitatori, creare la giusta atmosfera per decantare meglio il gusto del vino abbinandolo a dell’ottimo cioccolato, esaltando i valori emozionali delle degustazioni. La degustazione al buio sarà accompagnata dal maestro cioccolatiere Maurizio Di Mario». C’è poi il «mondo della pasticceria vissuto dall’esperienza del maestro pasticcere Francesco Favorito, il piacere del dolce con particolare riferimento alla buona alimentazione e alle intolleranze alimentari. Il maestro Favorito nasce da un grande tradizione pasticcera: grazie alla sua famiglia negli anni Ottanta ha perfezionato la sua formazione portando i suoi dolci in Italia e nel mondo. Nei suoi show cooking presenterà la nuova linea Keto, le brioche al cioccolato Keto, vegan, gluten free».

Viparo presente

Si prosegue con ‘Dolce e amaro il gusto che emoziona’, «un’antica storia da raccontare e degustare con l’amaro Viparo che incontra le dolcezza del cioccolato proponendo deliziose praline a forma di diamante realizzate con cioccolato fondente al 72% ripiene con una ganascia all’amaro Viparo, realizzate e confezionate a mano pronte per essere gustate. ‘Whine & Love’, sarà l’appuntamento in collaborazione con Aibes un’esperienza degustativa unica, i visitatori potranno gustare vini accostati a profumi e sapori del territorio. ‘Master Chocolate’ che nasce con l’obiettivo di formare nuove figure professionali che sappiano affrontare le sfide del momento, l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro che mira a rendere il sistema scolastico più aperto e flessibile al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società. I ragazzi lavoreranno a stretto contatto con pasticceri, docenti e chef che grazie alla loro esperienza e capacità potranno contribuire alla loro crescita formativa».

The chocolate way

L’organizzazione evidenzia inoltre che quest’anno «Cioccolentino entra anche nel circuito The Chocolate Way, la principale rete internazionale che celebra il patrimonio materiale e immateriale, i costumi e le tradizioni dei cittadini europei e dei paesi terzi vicini come il Messico e l’Ecuador, La Via del Cioccolato nasce con l’obiettivo di promuovere e collegare gli storici distretti europei del cioccolato di alta qualità».