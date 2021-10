Un classe 2010 sul podio nazionale al gran premio giovanissimi ‘Renzo Nostini’. Grande soddisfazione per Carlo Celi, l’atleta del Circolo Scherma Terni protagonista a Riccione nella gara di fioretto: è lui ad aver portato in dote all’Umbria il bronzo nella categoria maschietti. Per lui lo stop è arrivato in semifinale per mano di Tommaso Candeago della Scherma Mogliano (10-5), mentre in precedenza il talento ternano aveva superato Giacomini dell’Udinese Scherma di misura per 10-9.

