Circolo Vas e comitato Sos verde pubblico: «Terni non è il letamaio dell’Umbria»

Si è svolta venerdì pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Terni, un’assemblea cittadina organizzata dal circolo Vas di Terni e Narni e dal comitato Sos verde pubblico Terni. Tre i temi di cui si è discusso: «La sanità pubblica a Terni e nell’Umbria praticamente smantellata per cui chi non paga non ha più accesso alle visite alle analisi, alle visite medico-specialistiche, agli interventi chirurgici; la gestione del verde pubblico disastrosa, con assenza totale di manutenzione ordinaria; il nuovo essiccatore di fanghi che l’amministrazione del sindaco Latini e la giunta regionale vogliono istallare a Terni, destinato a raccogliere tutti i fanghi umbri, con impatto sul traffico, sulle necessità di discarica e sul paesaggio turistico dove verrà collocato». Su quest’ultimo punto è intervenuto anche il consigliere comunale Alessandro Gentiletti (Senso civico) sottolinenado come il nuovo impianto sia «destinato a raccogliere tutti i fanghi umbri, con impatto sul traffico, sulle necessità di discarica e sul paesaggio turistico dove verrà collocato» e il consigliere Luca Simonetti (M5s) evidenziando che «Terni diventerà la capitale degli scariche delle fogne di tutta la regione».