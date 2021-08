‘Città della Domenica’ ricerca personale: cosa fare per candidarsi

Novità per chi è in cerca di lavoro: il parco perugino di Città della Domenica ricerca personale da inserire nel proprio staff con contratto part time fino a fine stagione, quindi novembre 2021, con possibilità di rinnovo. Le figure richieste sono quelle di ‘barman’, ‘addetto all’area giochi’, ‘addetto all’accoglienza dei visitatori’ e ‘addetto social media e marketing’. I curriculum possono essere inviati all’indirizzo e-mail [email protected]

«Buon segno»

«Saremo felici di accogPliere candidati motivati – spiega Alessandro Guidi, direttore del parco -. Ad oggi, finalmente, registriamo un dato positivo con una costante ripresa degli ingressi, inizialmente frenati dall’obbligo del green pass. Per questo ci servono nuove forze per rilanciare ulteriormente la nostra attività».

Tante attività

Attività che si esprime nell’intrattenimento per tutta la famiglia, dalle attrazioni perenni disseminate negli oltre 45 ettari di bosco, agli spettacoli domenicali de ‘La falconeria’ e ‘Adventure game’, passando per il rettilario e tutti gli altri animali che vivono nel parco e si possono ammirare liberi o nei recinti. Anche per questa settimana, poi, saranno aperti tutti i giorni i go-kart, i gommoni d’acqua e il maneggio.