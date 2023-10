Città di Castello: 18enne ha un panetto di hashish nella minicar. Arrestato

I carabinieri del Nor della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 18enne tifernate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, incensurato, è stato fermato a bordo di una minicar in periferia, durante un controllo alla circolazione stradale. Il 18enne, che ha subito mostrato un certo nervosismo e anche per questo è stato perquisito, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 100 grammi e 210 euro in contanti. A casa aveva un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il 18enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, con successiva convalida da parte del tribunale di Perugia.

