Serio incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 18.30, in via Veneto a Città di Castello (Perugia). Una donna di circa 80 anni di età, del posto, è stata investita da un’autovettura Ford Ka condotta da una 60enne tifernate. Secondo quanto riportato dal Comune di Città di Castello – sul posto con la polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità – la conducente del veicolo «non si avvedeva dell’anziana, in fase di attraversamento in prossimità di strisce pedonali da sinistra a destra secondo la direzione di marcia del veicolo». L’80enne è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale Usl1 di Città di Castello, da dove è stata poi trasferita – in ragione della gravità delle sue condizioni – con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia.