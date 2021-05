Città di Castello, auto ribaltata in E45: tre feriti, c’è anche un bambino

Un’auto si è ribaltata sulla superstrada E45, all’altezza dell’uscita di Città di Castello (Perugia) in direzione nord. L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per il recupero del mezzo, è intervenuta la polizia Stradale per ricostruire la dinamica: stando alle prime informazioni, non sono coinvolti altri veicoli. Il bilancio è di tre persone rimaste ferite e trasportate in ‘codice giallo’ all’ospedale di Città di Castello. Si tratta di un uomo di 72 anni, una donna di 55 anni ed un bambino di 12 anni. Nessuno di loro, fortunatamente, è in pericolo di vita.

