Un’auto si è ribaltata sulla superstrada E45, all’altezza dell’uscita di Città di Castello. L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di mercoledì. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per il recupero del mezzo, è intervenuta la polizia Stradale per ricostruire la dinamica: stando alle prime informazioni non sono coinvolti altri veicoli. Fra quelle all’interno del veicolo, c’è una persona ferita, soccorsa dai sanitari del 118.

