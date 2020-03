Città di Castello, boom contagi: ci sono 19 casi

Da 13 casi a 19 – 6 in più di ieri – nel comune di Città di Castello. Le persone in quarantena sono 74. L’annuncio arriva direttamente dal primo cittadino Luciano Bacchetta: «Per il diritto umano alla riservatezza, non diremo chi sono ma possiamo dire che si tratta di nuclei familiari».

Presto aperta unità di Medicina nell’ospedale

Entro un paio di giorni, appena terminate le operazioni di sanificazione, sarà recuperata la prima porzione dell’unità operativa di Medicina dell’ospedale di Città di Castello al fine di consentire nuovi ricoveri. Continua, invece, normalmente l’attività negli altri reparti, con le restrizioni previste per gli ospedali umbri. All’interno dell’ospedale di Città di Castello, sono stati eseguiti al 18 marzo 140 tamponi per il Covid-19, di cui 100 su operatori sanitari e 40 su pazienti ricoverati, dopo la chiusura dell’unità operativa di Medicina. Complessivamente, sono risultati positivi 11 operatori sanitari e 9 pazienti.

Partita la sanificazione

Intanto è iniziata la sanificazione nella zona sud e nord, dentro il centro storico e i quartieri della circonvallazione. «La sostanza che usiamo non è nociva e comunque non ha poteri taumaturgici sul coronovirus – ha detto Bacchetta – ma serve a stemperare il clima». Per quanto riguarda poste italiane, rimarranno aperti solo gli uffici di Città di Castello e Cerbara e questo, nei giorni di pensioni, genererà un afflusso, in contrasto con il regime di contrasto al virus che abbiamo assunto. «Chiederemo che almeno per alcune scadenze, venga riaperto tutto il circuito».

