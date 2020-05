Città di Castello, danni alle mura urbiche

L’amministrazione comunale di Città di Castello ha denunciato pubblicamente (e alle forze dell’ordine) l’atto vandalico compiuto nel tratto delle mura urbiche lungo viale Armando Diaz al fine di individuare i responsabili del gesto.

Si sono distaccate diverse porzioni

Come hanno rilevato gli addetti delle squadre operative comunali giunte sul posto stamattina, ignoti hanno provocato il distacco di diverse porzioni in pietra all’altezza del bastione che si trova lungo viale Armando Diaz, nei pressi del semaforo. Le pietre rimaste a terra sul giardino circostante sono state rimosse e saranno custodite in vista dell’intervento di recupero strutturale che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria effettuerà prossimamente con un investimento di circa 1 milione e 500 mila euro.