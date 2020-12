Guida autocarro e impatta su sottopasso: 59enne in ospedale

Stava transitando lungo viale Moncenisio, a Città di Castello, quando ha impattato con la gru la soletta superiore del sottopasso ferroviario all’altezza dell’incrocio con viale Diaz e via Buozzi. Disavventura venerdì mattina per un 59enne del posto, costretto alle cure sanitarie del 118 e al trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Chiusura al traffico

L’incidente ha coinvolto un autocarro Iveco ed è avvenuto alle 11.30 circa. Sul posto sono interventi gli agenti della polizia Municipale – coadiuvata dalle squadre operative comunali – per i rilievi e la ricostruzione della dinamica: chiusa al traffico il tratto interessato per un’ora, quindi la rimozione dalla sede stradale del mezzo.