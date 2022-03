Positiva, esce di casa per andare a giocare alle slot machine: denunciata

Positiva al Covid-19 e sottoposta a isolamento obbligatorio, è uscita di casa per andare a giocare alle slot machine. Per questo una 38enne è stata denunciata a piede libero dagli agenti del commissariato di Città di Castello (Perugia), intervenuti presso una sala da gioco per un normale controllo. Sentita dagli operatori circa i motivi del suo comportamento, la donna non ha fornito alcuna giustificazione. Dopo le formalità di rito e la denuncia, è stata invitata a tornare a casa per rispettare la misura di sanità.

