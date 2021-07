È in gravi condizioni un uomo di 58 anni – A.A., originario di Arezzo – precipitato nella tarda mattinata di venerdì da un palo della telefonia. L’infortunio sul lavoro si è verificato in zona Città di Castello: si trova in terapia intensiva con riserva di prognosi al ’Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dopo il trasporto con l’elisoccorso Icaro. Ha riportato un politrauma pneumotorace e cranico.

