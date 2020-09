Città di Castello, riapre il reparto Covid

«La Regione ha deciso di riaprire il reparto Covid-19 all’ospedale di Città di Castello, dove per fortuna non ci sono pazienti». Ad annunciarlo nel primo pomeriggio di venerdì è stato il sindaco Luciano Bacchetta: «Una scelta precauzionale che condivido perché è stata assunta in vista di una ipotetica impennata di contagi che ci potrebbe essere con l’arrivo della stagione autunnale e della stagione invernale».

La situazione sul territorio

Il primo cittadino ha fatto anche il punto della situazione sul territorio: «Le novità di oggi – ha sottolineato Bacchetta – sono la guarigione di una persona residente a Città di Castello e una nuova positività, quella di una signora straniera, pure lei residente nel nostro territorio, che nei giorni scorsi è rientrata in Italia dal proprio Paese di origine e si trova in isolamento domiciliare. Sono 12 i positivi residenti nel territorio comunale, più 2 persone domiciliate in città, per un totale, che resta invariato, di 14 casi. Si tratta di numeri per adesso molto tranquillizzanti, anche perché le persone risultate positive sono tutte in isolamento domiciliare e una sola si trova a villa Muzi per l’impossibilità di svolgere la quarantena nella propria residenza».