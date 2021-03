I vigili del fuoco di Città Castello sono intervenuti nella prima serata di mercoledì sulla statale a San Maiano (frazione di Città di Castello) per un incidente stradale che ha visto due vetture coinvolte, entrambe Renault Megane. Tre le persone ferite che sono state condotte in ospedale dai sanitari del 118 per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

